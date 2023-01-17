Замятина (?) Ефимия Петрова
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1793
Сын: Замятин Сергей Липатьевич
Отец ребёнка: Замятин Липат Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1794
Сын: Замятин Алексей Липатьевич
Отец ребёнка: Замятин Липат Филиппович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно