Замятина (?) Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Ефимия Петрова

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Место рождения

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Замятин Сергей Липатьевич

Отец ребёнка: Замятин Липат Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Замятин Алексей Липатьевич

Отец ребёнка: Замятин Липат Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Липат Филиппович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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