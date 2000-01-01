Замятина (?) Катерина Радионова
Место рожденияс. Вязовское
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Вязовское
Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мамаева Феодосия Минеевна
Отец ребёнка: Замятин Миня Семёнович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Замятин Миня Семёнович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Леденцова Мавра Минеевна
Отец ребёнка: Замятин Миня Семёнович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Огородникова Елена Минеевна
Отец ребёнка: Замятин Миня Семёнович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1756