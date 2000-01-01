Замятина (?) Катерина Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Катерина Радионова

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Место рождения

с. Вязовское

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вязовское
Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мамаева Феодосия Минеевна

Отец ребёнка: Замятин Миня Семёнович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Замятин Филип Минеевич

Отец ребёнка: Замятин Миня Семёнович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Леденцова Мавра Минеевна

Отец ребёнка: Замятин Миня Семёнович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Огородникова Елена Минеевна

Отец ребёнка: Замятин Миня Семёнович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Миня Семёнович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1756
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