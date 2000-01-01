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Замятин Миня Семёнович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1712

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Замятин Семён .

Мать: не указана

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мамаева Феодосия Минеевна

Мать ребёнка: Замятина Катерина Радионова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Замятин Филип Минеевич

Мать ребёнка: Замятина Катерина Радионова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Леденцова Мавра Минеевна

Мать ребёнка: Замятина Катерина Радионова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Огородникова Елена Минеевна

Мать ребёнка: Замятина Катерина Радионова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Катерина Радионова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1775
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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