Замятин Миня Семёнович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1712
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Замятин Семён .
Мать: не указана
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мамаева Феодосия Минеевна
Мать ребёнка: Замятина Катерина Радионова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Замятина Катерина Радионова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Леденцова Мавра Минеевна
Мать ребёнка: Замятина Катерина Радионова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Огородникова Елена Минеевна
Мать ребёнка: Замятина Катерина Радионова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1775
д. Озерные (Над оз.Афонинским)