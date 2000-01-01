Замятин Семён .
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замятин Обший Замятины
Мать: не указана
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно