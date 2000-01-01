Замятин Семён . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Семён .

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замятин Обший Замятины

Мать: не указана

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1712

Сын: Замятин Миня Семёнович

Мать ребёнка: не указана

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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