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Кислицына ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Зеленина Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Кислицын Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кислицын Афонасий Яковлевич

Отец ребёнка: Кислицын Яков Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Яков Трофимович

Смерть
До 1763
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