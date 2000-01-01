Кислицына ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Зеленина Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Кислицын Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кислицын Афонасий Яковлевич
Отец ребёнка: Кислицын Яков Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1763