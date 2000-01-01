Кислицын Яков Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти30.12.1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Кислицын Трофим Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Зеленина Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: Кислицына ?
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кислицын Афонасий Яковлевич
Мать ребёнка: Кислицына ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына ?
Смерть
30.12.1782