Кислицын Яков Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Яков Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

30.12.1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Кислицын Трофим Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Зеленина Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: Кислицына ?

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кислицын Афонасий Яковлевич

Мать ребёнка: Кислицына ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына ?

Смерть
30.12.1782
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