Кислицын Трофим Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Кислицын Тихон .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Кислицын Филип Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Кислицын Пахом Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Кислицын Радион Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1749