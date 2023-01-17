Кислицын Трофим Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Трофим Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Кислицын Тихон .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кислицын Филип Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Кислицын Яков Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Кислицын Пахом Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Кислицын Радион Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1749
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