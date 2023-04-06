Кислицын Филип Трофимович
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Кислицын Трофим Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Неонила Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кислицын Радион Филипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1763