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Кислицын Филип Трофимович

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Кислицын Трофим Маркович

Мать: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Кислицын Тихон Филипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Неонила Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кислицын Радион Филипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1763
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