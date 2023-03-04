Кислицын Радион Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Радион Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кислицын Филип Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Хорошавина Феодосия Радионовна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Алексеева

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Попова Ирина Радионовна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Алексеева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Березина София Радионовна

Мать ребёнка: Кислицына Акилина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Акилина Алексеева

Смерть
После 1795
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