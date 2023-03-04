Кислицын Радион Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Кислицын Филип Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Хорошавина Феодосия Радионовна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Попова Ирина Радионовна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Березина София Радионовна
Мать ребёнка: Кислицына Акилина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795