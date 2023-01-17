Хорошавина (Кислицына) Феодосия Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кислицына) Феодосия Радионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кислицын Радион Филипович

Мать: Кислицына Акилина Алексеева

Бракосочетание
02.02.1785 ст.

Муж: Хорошавин Мирон Естафович

1785г. МК с. Камешницкое (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Рождение ребёнка
1790

Сын: Хорошавин Ефим Миронович

Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Естафович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устина Мироновна

Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Естафович

Рождение ребёнка
30.08.1799

Дочь: Мавра Мироновна

Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Естафович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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