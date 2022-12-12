Хорошавин Мирон Естафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
02.02.1785 ст.
1785г. МК с. Камешницкое (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Радионовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устина Мироновна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Радионовна
Рождение ребёнка
30.08.1799
Дочь: Мавра Мироновна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Радионовна
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1799