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Хорошавин Мирон Естафович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1799

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Хорошавин Евстаф Абросимович

Мать: Хорошавина Акилина Кирилова

Бракосочетание
02.02.1785 ст.

Жена: Хорошавина Феодосия Радионовна

1785г. МК с. Камешницкое (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Рождение ребёнка
1790

Сын: Хорошавин Ефим Миронович

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Радионовна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устина Мироновна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Радионовна

Рождение ребёнка
30.08.1799

Дочь: Мавра Мироновна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Радионовна

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1799
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