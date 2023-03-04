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Хорошавин Евстаф Абросимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Хорошавин Абросим Зотович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Акилина Кирилова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Лаврентий Естафович

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Хорошавина) Екатерина Естафовна

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Тиунова (Хорошавина) Анна Естафовна

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Хорошавин Мирон Естафович

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Евсей Естафович

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова

Смерть
1788

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