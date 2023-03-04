Хорошавин Евстаф Абросимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Хорошавин Абросим Зотович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Лаврентий Естафович
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Хорошавина) Екатерина Естафовна
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Тиунова (Хорошавина) Анна Естафовна
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Хорошавин Мирон Естафович
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Евсей Естафович
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Кирилова
Смерть
1788