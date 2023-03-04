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Хорошавина Акилина Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Лаврентий Естафович

Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Екатерина Естафовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Тиунова Анна Естафовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Хорошавин Мирон Естафович

Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Евсей Естафович

Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Евстаф Абросимович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795