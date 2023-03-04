Хорошавина Акилина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Лаврентий Естафович
Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Екатерина Естафовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Тиунова Анна Естафовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Хорошавин Мирон Естафович
Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Евсей Естафович
Отец ребёнка: Хорошавин Евстаф Абросимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795