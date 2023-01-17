Хорошавин Лаврентий Естафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Лаврентий Естафович

Хорошавин Лаврентий Естафович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Хорошавин Евстаф Абросимович

Мать: Хорошавина Акилина Кирилова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Сила Лаврентивич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Анисифорова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Васса Лаврентивна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Анисифорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Хорошавин Григорий Лаврентивич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Анисифорова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хорошавин Сергей Лаврентивич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Анисифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Анна Анисифорова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close