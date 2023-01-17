Хорошавин Лаврентий Естафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Сила Лаврентивич
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Анисифорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Васса Лаврентивна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Анисифорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хорошавин Григорий Лаврентивич
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Анисифорова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хорошавин Сергей Лаврентивич
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Анисифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795