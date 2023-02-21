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Хорошавина Анна Анисифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Сила Лаврентивич

Отец ребёнка: Хорошавин Лаврентий Естафович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Васса Лаврентивна

Отец ребёнка: Хорошавин Лаврентий Естафович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Хорошавин Григорий Лаврентивич

Отец ребёнка: Хорошавин Лаврентий Естафович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хорошавин Сергей Лаврентивич

Отец ребёнка: Хорошавин Лаврентий Естафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Лаврентий Естафович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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