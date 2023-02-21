Хорошавина Анна Анисифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Сила Лаврентивич
Отец ребёнка: Хорошавин Лаврентий Естафович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Васса Лаврентивна
Отец ребёнка: Хорошавин Лаврентий Естафович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хорошавин Григорий Лаврентивич
Отец ребёнка: Хорошавин Лаврентий Естафович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хорошавин Сергей Лаврентивич
Отец ребёнка: Хорошавин Лаврентий Естафович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795