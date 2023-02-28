Кислицына (Сагаданова) Акилина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Сагаданова) Акилина Алексеева

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Место рождения

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Сагаданов Алексей Алеутьев

Мать: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Хорошавина Феодосия Радионовна

Отец ребёнка: Кислицын Радион Филипович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Попова Ирина Радионовна

Отец ребёнка: Кислицын Радион Филипович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Березина София Радионовна

Отец ребёнка: Кислицын Радион Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Радион Филипович

Смерть
После 1795
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