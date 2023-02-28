Кислицына (Сагаданова) Акилина Алексеева
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Сагаданов Алексей Алеутьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Хорошавина Феодосия Радионовна
Отец ребёнка: Кислицын Радион Филипович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Попова Ирина Радионовна
Отец ребёнка: Кислицын Радион Филипович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Березина София Радионовна
Отец ребёнка: Кислицын Радион Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795