Кислицын Тихон Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Тихон Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Кислицын Филип Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1755 ст.

Сын: Кислицын Иван Тихонович

Мать ребёнка: Кислицына Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кислицын Николай Тихонович

Мать ребёнка: Кислицына Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кислицын Степан Тихонович

Мать ребёнка: Кислицына Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кислицын Аврам Тихонович

Мать ребёнка: Кислицына Дарья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Дарья Андреева

Смерть
1786
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