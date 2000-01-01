Кислицын Тихон Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Кислицын Филип Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1755 ст.
Мать ребёнка: Кислицына Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кислицын Николай Тихонович
Мать ребёнка: Кислицына Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кислицын Степан Тихонович
Мать ребёнка: Кислицына Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Кислицына Дарья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Дарья Андреева
Смерть
1786