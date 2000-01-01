Кислицын Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Кислицын Тихон Филипович
Мать: Кислицына Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Носкова Катерина Миколовна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кислицына Ирина Миколовна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Васса Миколовна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Миколовна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Кислицына Мария Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Мария Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Анна Семёнова
Смерть
После 1795