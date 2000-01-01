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Кислицын Николай Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кислицын Тихон Филипович

Мать: Кислицына Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Носкова Катерина Миколовна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кислицына Ирина Миколовна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кислицын Фадей Миколович

Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Васса Миколовна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Миколовна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Семёнова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кислицын Миней Миколович

Мать ребёнка: Кислицына Мария Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Мария Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Анна Семёнова

Смерть
После 1795
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