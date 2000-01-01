Кислицына (Перминова) Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Перминова) Дарья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1755 ст.

Сын: Кислицын Иван Тихонович

Отец ребёнка: Кислицын Тихон Филипович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кислицын Николай Тихонович

Отец ребёнка: Кислицын Тихон Филипович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кислицын Степан Тихонович

Отец ребёнка: Кислицын Тихон Филипович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кислицын Аврам Тихонович

Отец ребёнка: Кислицын Тихон Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Тихон Филипович

Смерть
После 1763
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