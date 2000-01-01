Кислицына (Перминова) Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1755 ст.
Отец ребёнка: Кислицын Тихон Филипович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кислицын Николай Тихонович
Отец ребёнка: Кислицын Тихон Филипович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кислицын Степан Тихонович
Отец ребёнка: Кислицын Тихон Филипович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Кислицын Тихон Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763