Кислицын Степан Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Степан Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Кислицын Тихон Филипович

Мать: Кислицына Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Кислицына Параскева Сергеева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Кислицына Параскева Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Параскева Сергеева

Смерть
После 1795
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