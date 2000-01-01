Кислицын Степан Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Кислицын Тихон Филипович
Мать: Кислицына Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Кислицына Параскева Сергеева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Кислицына Параскева Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795