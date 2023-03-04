Кислицына Параскева Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Кислицына) Параскева Степановна
Отец ребёнка: Кислицын Степан Тихонович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Кислицына) Ирина Степановна
Отец ребёнка: Кислицын Степан Тихонович
Смерть
После 1795