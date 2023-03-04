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Кислицына Параскева Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Степан Тихонович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Кислицына) Параскева Степановна

Отец ребёнка: Кислицын Степан Тихонович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Кислицына) Ирина Степановна

Отец ребёнка: Кислицын Степан Тихонович

Смерть
После 1795

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