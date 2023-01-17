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Кислицын Иван Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1755 ст.

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1755 ст.

Отец: Кислицын Тихон Филипович

Мать: Кислицына Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Маремьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кислицын Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кислицын Авросим Иванович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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