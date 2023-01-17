Кислицын Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1755 ст.
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1755 ст.
Отец: Кислицын Тихон Филипович
Мать: Кислицына Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Маремьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кислицын Авросим Иванович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795