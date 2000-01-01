Кислицына Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Носкова Катерина Миколовна
Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кислицына Ирина Миколовна
Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Васса Миколовна
Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Миколовна
Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795