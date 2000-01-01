Кислицына Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Анна Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Носкова Катерина Миколовна

Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кислицына Ирина Миколовна

Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кислицын Фадей Миколович

Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Васса Миколовна

Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Миколовна

Отец ребёнка: Кислицын Николай Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Николай Тихонович

Смерть
После 1795
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