Кислицын Пахом Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Кислицын Трофим Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Кислицын Никифор Пахомович
Мать ребёнка: Кислицына Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кислицын Степан Пахомович
Мать ребёнка: Кислицына Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кислицын Михаил Пахомович
Мать ребёнка: Кислицына Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Кислицына Парасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1762