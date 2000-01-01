Кислицын Пахом Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Пахом Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Кислицын Трофим Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Кислицын Никифор Пахомович

Мать ребёнка: Кислицына Парасковья Васильева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кислицын Степан Пахомович

Мать ребёнка: Кислицына Парасковья Васильева

Рождение ребёнка
1737

Сын: Кислицын Михаил Пахомович

Мать ребёнка: Кислицына Парасковья Васильева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Семён Пахомович

Мать ребёнка: Кислицына Парасковья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Парасковья Васильева

Смерть
1762
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