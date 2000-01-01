Кислицына Парасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Кислицын Никифор Пахомович
Отец ребёнка: Кислицын Пахом Трофимович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кислицын Степан Пахомович
Отец ребёнка: Кислицын Пахом Трофимович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кислицын Михаил Пахомович
Отец ребёнка: Кислицын Пахом Трофимович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Кислицын Пахом Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763