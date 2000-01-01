Кислицына Парасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына Парасковья Васильева

Кислицына Парасковья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Кислицын Никифор Пахомович

Отец ребёнка: Кислицын Пахом Трофимович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кислицын Степан Пахомович

Отец ребёнка: Кислицын Пахом Трофимович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Кислицын Михаил Пахомович

Отец ребёнка: Кислицын Пахом Трофимович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Семён Пахомович

Отец ребёнка: Кислицын Пахом Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Пахом Трофимович

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close