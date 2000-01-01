Кислицын Афонасий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Кислицын Яков Трофимович
Мать: Кислицына ?
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кислицын Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Кислицына Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кислицына Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марья Афанасьева
Мать ребёнка: Кислицына Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Анна Борисовна
Смерть
После 1795