Кислицын Афонасий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Афонасий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Кислицын Яков Трофимович

Мать: Кислицына ?

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кислицын Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Кислицына Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кислицына Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марья Афанасьева

Мать ребёнка: Кислицына Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Анна Борисовна

Смерть
После 1795
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