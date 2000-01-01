Кислицына (Хорошавина) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Хорошавина) Анна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кислицын Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Кислицын Афонасий Яковлевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кислицын Афонасий Яковлевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марья Афанасьева

Отец ребёнка: Кислицын Афонасий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Афонасий Яковлевич

Смерть
После 1795
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