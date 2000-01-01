Кислицына (Хорошавина) Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кислицын Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Кислицын Афонасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кислицын Афонасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марья Афанасьева
Отец ребёнка: Кислицын Афонасий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795