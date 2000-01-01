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Кислицын Дмитрий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кислицын Афонасий Яковлевич

Мать: Кислицына Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислицын Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кислицын Данило Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кислицын Кирило Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кислицын Гурьян Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кислицын Евсегней Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Авдотия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Марья Иванова

Смерть
После 1816
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