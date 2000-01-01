Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кислицын Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кислицын Данило Дмитриевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кислицын Кирило Дмитриевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кислицын Гурьян Дмитриевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кислицын Евсегней Дмитриевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Авдотия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислицына Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Марья Иванова
Смерть
После 1816