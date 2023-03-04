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Кислицына Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1778 ст.

Муж: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

1778г. МК с. Камешницкое (свадьба/жених поч. Кислицынского отрок/невеста Спаского прихода поч. Новорасчистного дочь крест. Ивана Емельянова Гу?/оба первым браком) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 35
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Кислицына) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кислицын Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кислицын Данило Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кислицын Кирило Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Кисил) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кислицын Гурьян Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кислицын Евсегней Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Кислицына) Авдотия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич

Смерть
После 1816

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