Кислицына Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1778 ст.
1778г. МК с. Камешницкое (свадьба/жених поч. Кислицынского отрок/невеста Спаского прихода поч. Новорасчистного дочь крест. Ивана Емельянова Гу?/оба первым браком) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 35
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Кислицына) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кислицын Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кислицын Данило Дмитриевич
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кислицын Кирило Дмитриевич
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Кисил) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кислицын Гурьян Дмитриевич
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кислицын Евсегней Дмитриевич
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Кислицына) Авдотия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кислицын Дмитрий Афанасьевич
Смерть
После 1816