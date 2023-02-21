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Траченко Илья Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1925

Дата смерти

13.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925

Отец: Траченко Фрол Павлович

Мать: Траченко Устинья

Рождение ребёнка
11.02.1948

Сын: Траченко Владимир Ильич

Мать ребёнка: Траченко Идея

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
11.08.1952

Сын: Траченко Николай Ильич

Мать ребёнка: Траченко Идея

Рождение ребёнка
1953

Сын: Траченко Александр Ильич

Мать ребёнка: Траченко Идея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Траченко Идея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Андреевна

Образование
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Алматинское погранучилище
Смерть
13.07.1974
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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