Траченко Илья Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1925
Дата смерти13.07.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925
Отец: Траченко Фрол Павлович
Мать: Траченко Устинья
Рождение ребёнка
11.02.1948
Мать ребёнка: Траченко Идея
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
11.08.1952
Мать ребёнка: Траченко Идея
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Траченко Идея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Траченко Идея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Андреевна
Образование
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Алматинское погранучилище
Смерть
13.07.1974
Челябинск, Челябинский, Челябинская область