Траченко Фрол Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Траченко Павел
Мать: Траченко ?
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Траченко Устинья
Разветье, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Траченко Устинья
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Траченко Устинья
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Фроловна
Мать ребёнка: Траченко Устинья
Ташкент
Рождение ребёнка
03.08.1925
Мать ребёнка: Траченко Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Траченко Устинья
Смерть
1951