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Траченко Фрол Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Траченко Павел

Мать: Траченко ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Траченко Сергей Фролович

Мать ребёнка: Траченко Устинья

Разветье, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Траченко Михаил Фролович

Мать ребёнка: Траченко Устинья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Траченко Павел Фролович

Мать ребёнка: Траченко Устинья

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Фроловна

Мать ребёнка: Траченко Устинья

Ташкент
Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Траченко Илья Фролович

Мать ребёнка: Траченко Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Траченко Устинья

Смерть
1951
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