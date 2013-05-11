(Петрова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1925
Дата смерти11.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1925
Отец: Петров Андрей
Мать: Петрова Надежда
Рождение ребёнка
20.03.1947
Сын: Петров Михаил
Отец ребёнка: Кравченко Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Кравченко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравченко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2013
Похороны
Неизвестно