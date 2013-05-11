(Петрова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1925

Дата смерти

11.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1925

Отец: Петров Андрей

Мать: Петрова Надежда

Рождение ребёнка
20.03.1947

Сын: Петров Михаил

Отец ребёнка: Кравченко Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Кравченко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Траченко Илья Фролович

Смерть
11.05.2013
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Похороны
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
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