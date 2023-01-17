Траченко (Никишина) Устинья
Место рожденияЛуганск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Луганск
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович
Разветье, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Фроловна
Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович
Ташкент
Рождение ребёнка
03.08.1925
Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно