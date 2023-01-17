Траченко (Никишина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко (Никишина) Устинья

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Место рождения

Луганск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Луганск
Рождение ребёнка
1907

Сын: Траченко Сергей Фролович

Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович

Разветье, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Траченко Михаил Фролович

Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Траченко Павел Фролович

Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Фроловна

Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович

Ташкент
Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Траченко Илья Фролович

Отец ребёнка: Траченко Фрол Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Траченко Фрол Павлович

Смерть
Неизвестно
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