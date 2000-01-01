Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Траченко Александр Ильич
Траченко Александр Ильич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Дата смерти
1954
Пол
Мужской
Отец
Траченко Илья Фролович
1925 г.р.
Мать
Траченко (Вилина) Идея
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Траченко Илья Фролович
Мать:
Траченко Идея
Смерть
1954
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия