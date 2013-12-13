Траченко (Вилина) Идея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти11.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1948
Отец ребёнка: Траченко Илья Фролович
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
11.08.1952
Отец ребёнка: Траченко Илья Фролович
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Траченко Илья Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1964