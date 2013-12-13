Траченко (Вилина) Идея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко (Вилина) Идея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

11.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1948

Сын: Траченко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Траченко Илья Фролович

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
11.08.1952

Сын: Траченко Николай Ильич

Отец ребёнка: Траченко Илья Фролович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Траченко Александр Ильич

Отец ребёнка: Траченко Илья Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Траченко Илья Фролович

Смерть
11.08.1964
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