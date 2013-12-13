Траченко Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1952

Дата смерти

13.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1952

Отец: Траченко Илья Фролович

Мать: Траченко Идея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.12.2013
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
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