Траченко Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1952
Дата смерти13.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1952
Отец: Траченко Илья Фролович
Мать: Траченко Идея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.12.2013
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область