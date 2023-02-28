Супрун (Буренок) Макрина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрун (Буренок) Макрина Степановна

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Место рождения

Ковпыта, Чернігівська область

Дата рождения

17.07.1896 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896 ст.

Отец: Буренок Степан Кузьмич

Мать: Буренок Наталья Григорьевна

Ковпыта, Чернігівська область
Место жительства
1910
Павловка, город Славгород, Алтайский край
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Бракосочетание
08.02.1913 ст.

Муж: Супрун Семен Андреевич

Знаменка, город Славгород, Алтайский край
Свадьба прошла в Свято-Троицкой церкви села Знаменка.
Рождение ребёнка
15.03.1915 ст.

Сын: Супрун Алексей Семенович

Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Родился в 15 марта 1915 году в селе Павловка Славгородского района Алтайского края в семье крестьян-переселенцев из Черниговской губернии. Первенец из родившихся впоследствии в семье 6 детей, Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
1917

Сын: Супрун Григорий Семенович

Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бондаренко Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Бунецкая Анна Семеновна

Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Место жительства
После 1928
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1937

Сын: Супрун Владимир Семенович

Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Гололобова Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1961
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
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