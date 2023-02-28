Супрун (Буренок) Макрина Степановна
Место рождения
Дата рождения17.07.1896 ст.
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896 ст.
Место жительства
1910
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Бракосочетание
08.02.1913 ст.
Знаменка, город Славгород, Алтайский край
Свадьба прошла в Свято-Троицкой церкви села Знаменка.
Рождение ребёнка
15.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич
Родился в 15 марта 1915 году в селе Павловка Славгородского района Алтайского края в семье крестьян-переселенцев из Черниговской губернии. Первенец из родившихся впоследствии в семье 6 детей, Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
1917
Сын: Супрун Григорий Семенович
Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бондаренко Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Бунецкая Анна Семеновна
Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич
Место жительства
После 1928
Рождение ребёнка
16.06.1937
Сын: Супрун Владимир Семенович
Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Гололобова Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Супрун Семен Андреевич
Смерть
1961