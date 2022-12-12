Бунецкая (Супрун) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: Супрун Семен Андреевич
Место жительства
После 1928
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Бунецкая Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бунецкий Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Бунецкая Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бунецкий Николай Андреевич
г. Бжег, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017