Бунецкая (Супрун) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунецкая (Супрун) Анна Семеновна

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Место рождения

Павловка, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: Супрун Семен Андреевич

Мать: Супрун Макрина Степановна

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Место жительства
После 1928
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Бунецкая Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бунецкий Николай Андреевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Бунецкая Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бунецкий Николай Андреевич

г. Бжег, Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунецкий Николай Андреевич

Смерть
2017
Омск, город Омск, Омская область
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