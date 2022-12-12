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Бунецкий Николай Андреевич

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Место рождения

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Бунецкая Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Бунецкая Анна Семеновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Бунецкая Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Бунецкая Анна Семеновна

г. Бжег, Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунецкая Анна Семеновна

Смерть
1980
Омск, город Омск, Омская область
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