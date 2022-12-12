Бунецкий Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Бунецкая Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Бунецкая Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Бунецкая Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Бунецкая Анна Семеновна
г. Бжег, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунецкая Анна Семеновна
Смерть
1980