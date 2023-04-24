Бунецкая Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунецкая Татьяна Николаевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Бунецкий Николай Андреевич

Мать: Бунецкая Анна Семеновна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1984
Омск, город Омск, Омская область
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