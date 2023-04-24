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Бунецкая Татьяна Николаевна
Бунецкая Татьяна Николаевна
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
1954
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Бунецкий Николай Андреевич
1928 г.р.
Мать
Бунецкая (Супрун) Анна Семеновна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Бунецкий Николай Андреевич
Мать:
Бунецкая Анна Семеновна
Омск
, город Омск, Омская область
Смерть
1984
Омск
, город Омск, Омская область
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