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Супрун Семен Андреевич

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Место рождения

Ковпыта, Чернігівська область

Дата рождения

24.05.1893 ст.

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893 ст.

Отец: Супрун Андрей Герасимович

Мать: Супрун Акилина Емельяновна

Ковпыта, Чернігівська область
Место жительства
1910
Павловка, город Славгород, Алтайский край
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Бракосочетание
08.02.1913 ст.

Жена: Супрун Макрина Степановна

Знаменка, город Славгород, Алтайский край
Свадьба прошла в Свято-Троицкой церкви села Знаменка.
Рождение ребёнка
15.03.1915 ст.

Сын: Супрун Алексей Семенович

Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Родился в 15 марта 1915 году в селе Павловка Славгородского района Алтайского края в семье крестьян-переселенцев из Черниговской губернии. Первенец из родившихся впоследствии в семье 6 детей, Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
1917

Сын: Супрун Григорий Семенович

Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бондаренко Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Бунецкая Анна Семеновна

Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна

Павловка, город Славгород, Алтайский край
Место жительства
После 1928
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.06.1937

Сын: Супрун Владимир Семенович

Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Гололобова Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
10.12.1942
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Призван Баганским РВК Новосибирской области
Смерть
?.01.1943
Пропал без вести во время операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда.
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