Супрун Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1893 ст.
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893 ст.
Место жительства
1910
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Бракосочетание
08.02.1913 ст.
Знаменка, город Славгород, Алтайский край
Свадьба прошла в Свято-Троицкой церкви села Знаменка.
Рождение ребёнка
15.03.1915 ст.
Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна
Родился в 15 марта 1915 году в селе Павловка Славгородского района Алтайского края в семье крестьян-переселенцев из Черниговской губернии. Первенец из родившихся впоследствии в семье 6 детей, Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
1917
Сын: Супрун Григорий Семенович
Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бондаренко Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Бунецкая Анна Семеновна
Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна
Место жительства
После 1928
Рождение ребёнка
16.06.1937
Сын: Супрун Владимир Семенович
Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Гололобова Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Супрун Макрина Степановна
Призыв на военную службу
10.12.1942
Призван Баганским РВК Новосибирской области
Смерть
?.01.1943
Пропал без вести во время операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда.