Супрун Андрей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Супрун Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1890 ст.
Дочь: Супрун Евлампия Андреевна
Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.
Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
24.05.1896
Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
08.02.1899 ст.
Дочь: Супрун Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.
Дочь: Супрун Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
31.01.1909 ст.
Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна
Место жительства
1910
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Смерть
После 1917