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Супрун Андрей Герасимович

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Место рождения

Ковпыта, Чернігівська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Супрун Герасим

Мать: не указана

Ковпыта, Чернігівська область
Бракосочетание
13.02.1888 ст.

Жена: Супрун Акилина Емельяновна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1890 ст.

Дочь: Супрун Евлампия Андреевна

Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.

Сын: Супрун Семен Андреевич

Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Супрун Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1899 ст.

Дочь: Супрун Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.

Дочь: Супрун Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна

Ковпыта, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1909 ст.

Сын: Супрун Никита Андреевич

Мать ребёнка: Супрун Акилина Емельяновна

Ковпыта, Чернігівська область
Место жительства
1910
Павловка, город Славгород, Алтайский край
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Смерть
После 1917
Павловка, город Славгород, Алтайский край
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