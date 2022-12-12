Супрун Никита Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1909 ст.
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909 ст.
Место жительства
1910
Павловка, город Славгород, Алтайский край
В 1910 году семья в полном составе переселяется в Томскую губернию, Барнаульский уезд, Славгородская волость, с. Павловка
Призыв на военную службу
18.07.1941
Фрунзенский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл.
Смерть
?.10.1941
пропал без вести на ВОВ