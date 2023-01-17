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Супрун Владимир Семенович

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Место рождения

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.06.1937

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937

Отец: Супрун Семен Андреевич

Мать: Супрун Макрина Степановна

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Супрун Людмила Федоровна

КАРА-БАЛТА, КАЛИНИНСКОГО Р-НА, КИРГИЗСКОЙ ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супрун Людмила Федоровна

Смерть
2020
Омск, город Омск, Омская область
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