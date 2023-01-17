Супрун Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения16.06.1937
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937
Отец: Супрун Семен Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Супрун Людмила Федоровна
КАРА-БАЛТА, КАЛИНИНСКОГО Р-НА, КИРГИЗСКОЙ ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супрун Людмила Федоровна
Смерть
2020
Омск, город Омск, Омская область