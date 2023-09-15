Гололобова (Супрун) Раиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова (Супрун) Раиса Семеновна

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Место рождения

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.08.1940

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1940

Отец: Супрун Семен Андреевич

Мать: Супрун Макрина Степановна

Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.08.1964

Муж: Гололобов Илья Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гололобов Илья Иванович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
10.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гололобов Илья Иванович

Омск, город Омск, Омская область
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