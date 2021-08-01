Гололобов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1938
Дата смерти01.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1938
Отец: Гололобов Иван Петрович
Бракосочетание
11.08.1964
Рождение ребёнка
22.08.1965
Мать ребёнка: Гололобова Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
10.08.1973
Мать ребёнка: Гололобова Раиса Семеновна
Награда
10.03.1976
Медаль "За трудовую доблесть"
Награда
10.04.1995
Медаль орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
Смерть
01.08.2021
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