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Гололобов Илья Иванович

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Место рождения

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

14.07.1938

Дата смерти

01.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1938

Отец: Гололобов Иван Петрович

Мать: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
11.08.1964

Жена: Гололобова Раиса Семеновна

Рождение ребёнка
22.08.1965

Сын: Гололобов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Гололобова Раиса Семеновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
10.08.1973

Сын: Гололобов Евгений Ильич

Мать ребёнка: Гололобова Раиса Семеновна

Омск, город Омск, Омская область
Награда
10.03.1976
Омск, город Омск, Омская область
Медаль "За трудовую доблесть"
Награда
10.04.1995
Омск, город Омск, Омская область
Медаль орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
Смерть
01.08.2021
Омск, город Омск, Омская область
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