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Гололобов Иван Петрович

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Место рождения

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

03.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гололобов Пётр Григорьевич

Мать: Гололобова Евдокия Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
1932

Жена: Гололобова Мария Ивановна

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Соплякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Гололобов Василий Иванович

Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.1938

Сын: Гололобов Илья Иванович

Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гололобова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Военная служба
12.08.1941
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Призван районным Болешереченским РВК на фронт
Военная служба
09.08.1942
Ивановское, Износковский муниципальный район, Калужская область
223 стрелковый полк оборонялся на участке леса 800 м. восточнее и юго-восточнее Малого Ивановского. Почти всё лето фронт не двигался и обстановка была без изменений. Затем 9 августа 1942 года 53 дивиз... Показать все
Демобилизация
24.10.1942
На основании ст.2-б, 49 графа 1 "Расписание болезней и физических недостатков" Приказа НКО СССР от 24.10.1942 г. №336, признан – не годным к воинской службе с переосвидетельствованием через один год. ... Показать все
Рождение ребёнка
1947

Сын: Гололобов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Гололобов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Военная награда
30.05.1951
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР офицерского сержантского и рядового состава Советской Армии №209/859 от 30.05.1951 г. За отвагу и храбрость, проявленные... Показать все
Рождение ребёнка
1951

Сын: Гололобов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
03.12.1967
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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