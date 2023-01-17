Гололобов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти03.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
1932
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Соплякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гололобов Василий Иванович
Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1938
Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гололобова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна
Военная служба
12.08.1941
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Призван районным Болешереченским РВК на фронт
Военная служба
09.08.1942
Ивановское, Износковский муниципальный район, Калужская область
223 стрелковый полк оборонялся на участке леса 800 м. восточнее и юго-восточнее Малого Ивановского. Почти всё лето фронт не двигался и обстановка была без изменений. Затем 9 августа 1942 года 53 дивиз... Показать все
Демобилизация
24.10.1942
На основании ст.2-б, 49 графа 1 "Расписание болезней и физических недостатков" Приказа НКО СССР от 24.10.1942 г. №336, признан – не годным к воинской службе с переосвидетельствованием через один год. ... Показать все
Рождение ребёнка
1947
Сын: Гололобов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гололобов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна
Военная награда
30.05.1951
Указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР офицерского сержантского и рядового состава Советской Армии №209/859 от 30.05.1951 г. За отвагу и храбрость, проявленные... Показать все
Рождение ребёнка
1951
Сын: Гололобов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Гололобова Мария Ивановна
Смерть
03.12.1967