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Гололобов Пётр Григорьевич

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Гололобов Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Христиния Петровна

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евфросиния Петровна

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гололобов Василий Петрович

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.02.1902

Дочь: Прилепина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Гололобов Борис Петрович

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гололобов Иван Петрович

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Евдокия Ивановна

Смерть
После 1907
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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