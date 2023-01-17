Гололобов Пётр Григорьевич
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Гололобов Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Христиния Петровна
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евфросиния Петровна
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гололобов Василий Петрович
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1902
Дочь: Прилепина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1907