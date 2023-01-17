Гололобов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Гололобов Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1971
Сын: Гололобов Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1995
Трещевский, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
От рака горла.