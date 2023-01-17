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Гололобов Анатолий Иванович

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Место рождения

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Гололобов Иван Петрович

Мать: Гололобова Мария Ивановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.04.1971

Сын: Гололобов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1995
Трещевский, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
От рака горла.
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