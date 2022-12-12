Гололобова Евдокия Ивановна
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Христиния Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евфросиния Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гололобов Василий Петрович
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.02.1902
Дочь: Прилепина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1907