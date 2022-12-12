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Гололобова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Христиния Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евфросиния Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гололобов Василий Петрович

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.02.1902

Дочь: Прилепина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Гололобов Борис Петрович

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гололобов Иван Петрович

Отец ребёнка: Гололобов Пётр Григорьевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Пётр Григорьевич

Смерть
После 1907
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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